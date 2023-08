Trattore si ribalta, uomo muore incastrato nella fresa

Alberto De Zordo, 68 anni, è morto schiacciato dopo un incidente con il trattore in un terreno agricolo, a Subiaco, comune della Valle dell'Aniene, in provincia di Roma. La tragedia, come riporta RomaToday, si è consumata sabato 26 agosto in un appezzamento di terreno - di proprietà dell'anziano - in località La Calcara, provincia nord est della Capitale.

Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Subiaco hanno trovato Alberto De Zordo già privo di vita. L'uomo, pensionato, stava lavorando un terreno in pendenza a bordo del suo trattore, a cui aveva attaccato una fresa. A un certo punto la macchina agricola si è ribaltata, con il sessantottenne sbalzato sotto la fresa. Non ha avuto scampo. La salma è stata affidata ai familiari.

