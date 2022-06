Malore fatale mentre fa il bagno: Alberto muore in spiaggia

Un uomo di 38 anni, Alberto Matta, è morto nella mattina di oggi, venerdì 17 giugno, mentre faceva il bagno in mare vicino alla spiaggia di Poetto, a Cagliari. La dinamica del decesso è ancora da accertare, ma è probabile che il 38enne abbia accusato un malore mentre si trovava in acqua, all'altezza dell'Ottagono, dopo essersi allontanato con un canotto. Il bagnino si è accorto dell'uomo in difficoltà, lo ha raggiunto e trasportato fino a rive. Ha tentato a lungo di rianimarlo.

Poco dopo sono arrivati i medici del 118 che hanno prolungato le manovre di rianimazione, ma inutilmente. Sul posto sono anche arrivati i carabinieri di Cagliari e la Guardia costiera. La Capitaneria sta sentendo i vari testimoni per ricostruire la tragedia. La Procura, informata di quanto accaduto, ha già disposto la restituzione del corpo del 38enne ai familiari.

Alberto, originario di Ussana, era molto conosciuto e ben voluto in paese. Come descritto dal sindaco Emidio Contini ai media locali, il 38enne aiutava i genitori, ormai anziani ed in pensione, con i lavoretti di tutti i giorni: "Era il classico bravo ragazzo, buono con tutti". Poi stamattina il dramma durante un bagno in mare, i tentativi di salvataggio, purtroppo inutili: ogni tentativo di salvargli la vita è risultato vano.