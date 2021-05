Alberto Mercurio e Deni Bellucci: i due amici morti in un incidente frontale tra un'auto e un tir

Una ragazza di 19 anni è in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto a Savigliano, in provincia di Cuneo

Due vittime e un ferito grave: è il drammatico bilancio di un incidente avvenuto venerdì sera a Savigliano, in provincia di Cuneo. Una ragazza italiana di 19 anni di Carmagnola è in condizioni critiche all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Due suoi amici residenti nel Cuneese hanno perso la vita. Le vittime sono Deni Bellucci, 18enne di Racconigi, e Alberto Mercurio, 23enne di Valgrana che era al volante della Renault Clio su cui viaggiavano. Dopo l'impatto frontale, l'auto è finita in un canale.

Incidente a Savigliano: morti Alberto Mercurio e Deni Bellucci

La vettura, mentre percorreva strada Santa Scolastica - la provinciale 115 che unisce Savigliano a Villafalletto - all'altezza della frazione Solere, si è scontrata frontalmente con un tir Scania che procedeva nella direzione opposta e il cui autista, un 29enne italiano di Busca, è rimasto illeso nonostante anche il mezzo pesante si sia ribaltato e sia rimasto coricato su un fianco.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre le persone dall'auto e i carabinieri, che indagano sulle cause e sulla dinamica dell'incidente.