Viene colpito al petto da una chiave inglese: operaio muore sul lavoro

Un'altra tragedia sul posto di lavoro. Albino Giacomo Virgilio, operaio di 45 anni, è morto nella giornata di ieri, mercoledì 17 luglio, a Santadi, nel Sud Sardegna. L'uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stava lavorando a un collegamento idrico quando è stato colpito al petto da una grossa chiave inglese. I colleghi lo hanno subito soccorso e il personale del 118 lo ha trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari. In tarda serata, però, la situazione si è aggravata e per l'operaio 45enne non c'è stato niente da fare.

Colpito da una chiave inglese: morto Albino Giacomo Virgilio

La tragedia è avvenuta mentre il 45enne era intento a lavorare nel cantiere per la posa di un grosso tubo per la corrente elettrica: la chiave inglese, caduta dall'alto, lo ha colpito in pieno petto provocandogli un arresto cardiaco. Il 45enne era solo al momento dell'incidente, e quando i colleghi sono arrivati sul posto lo hanno trovato steso a terra, con il grosso attrezzo ancora sul corpo. La chiave inglese è stata sequestrata, mentre gli specialisti dello Spresal della Asl stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Albino Giacomo Virgilio, originario di Cossoine (Sassari), da diversi anni risiedeva a Olbia: lascia la moglie e due figli piccoli. La sua prematura scomparsa ha gettato nel lutto la comunità locale, con l’amministrazione comunale di Cossoine che ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali e di annullare gli eventi previsti nel fine settimana.