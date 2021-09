Don Aldo Rosso è morto mentre celebrava un matrimonio

Stava celebrando un matrimonio quando si è sentito male ed è morto. Il malore lo ha colpito proprio nel momento dello scambio degli anelli fra i novelli sposi. Una tragedia che ha colpito Don Aldo Rosso, 75 anni, parroco di Vinchio, in provincia di Asti. Secondo quanto poi spiegato dai medici, l’uomo è stato colpito da una emorragia cerebrale e si è accasciato a terra, mentre alzava l’ostia consacrata, nello stesso momento in cui Claudia e Giovanni, questi nomi degli sposi, si stavano scambiando le fedi.

Tra gli invitati c'era anche un medico che ha provato a soccorrere il parroco, ma sue le condizioni sono apparse subito gravi. Per lui non c'è stato nulla da fare. Un duro colpo per la comunità perché Don Aldo era amato da tutti ed era anche stato scelto dalla coppia di sposi per la celebrazione del battesimo del figlio. Il dolore della comunità è stato espresso anche sui social, attraverso la pagina Facebook del comune di Vinchio, che ha scritto: "La comunità Vinchiese si stringe al dolore della famiglia Rosso, per la perdita del nostro Don Aldo", commentato e condiviso dai fedeli, che hanno ricordato l’impegno del parroco soprattutto durante la pandemia. Una missione la sua, a cui non ha mai rinunciato, neanche quando, ricordano alcuni utenti sui social, aveva fatto installare gli autoparlanti all’esterno della chiesa per far arrivare la parola del Signore fino all’esterno.