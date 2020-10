Alessandra Filippi, la titolare di una palestra che sfida il Dpcm: "Terrò tutto aperto"

Alessandra Filippi, giovane titolare della palestra Fit and Furios di via Roma a Magnago in provincia di Milano, annuncia che lunedì 26 ottobre terrà aperta la sua attività anche se il Dpcm 24 ottobre le impone di chiuderla. La palestra di via Roma è stata inaugurata poco più di un anno fa, il 9 ottobre 2019: lei ha spiegato al Messaggero Veneto le ragioni della sua scelta:

«L’esercizio motorio è fondamentale per la salute e palestre e piscine sono essenziali: io tengo aperto, non mi interessa quanto è contemplato all’interno dell’ultimo Dpcm. In quattro mesi ho perso 16 mila euro: per tre non ho lavorato, a causa della prima chiusura imposta, e un mese ho operato gratis, avendo deciso di andare incontro ai miei clienti e far recuperare loro gli abbonamenti. Adesso un’altra mazzata: non ci sto. A mio avviso questi provvedimenti sono anticostituzionali e non accetto di subire scelte ingiuste che penalizzano tutti».

«Se chiudo per un altro mese, non riapro più. Da quando è esplosa la pandemia, ci siamo adeguati alle richieste del governo, rispettando alla lettera le regole e adottando gli accorgimenti necessari: in palestra il distanziamento era già garantito, ci hanno chiesto di più e abbiamo eseguito. E ora? Perché chiuderci? Vanno sanzionate o chiuse le attività che non rispettano le norme, non tutte indistintamente».