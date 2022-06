Guardrail trapassa l'auto: morte cerebrale per la giovane alla guida

E' gravissima la giovane che era alla guida. Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 13 di ieri sulla tangenziale est di Lecce in direzione sud, all’altezza dell’uscita 3 per la motorizzazione, la marina di Frigole e la stessa Lecce. Alla guida dell’auto, una Renault Modus, c’era Alessandra Musolino, una giovane donna di 28 anni di Taranto, anche se con domicilio a Lecce, dove lavora come maestra d’asilo.

Stava tornando dal lavoro quando ha perso il controllo della vettura (intestata al compagno, giunto poco dopo sul posto), andata completamente distrutta nel micidiale impatto. Altri automobilisti di passaggio hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti vigili del fuoco e operatori del 118 con automedica e ambulanza, subito dopo anche la polizia locale. I soccorritori hanno estratto la donna dall’abitacolo, ferita, ma viva, dopo averle anche tolto le cinture di sicurezza. Il guardrail ha trapassato l’abitacolo. Trasferita in ambulanza, la donna è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, con codice rosso. In ospedale ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Fatale il trauma facciale riportato.

Di fatto il guardrail ha attraversato l'intero abitacolo scoperchiando il cofano e sfondando il parabrezza per poi uscire dal lunotto e staccando di netto il poggiatesta del lato di guida.

Dopo i soccorsi, la polizia locale ha avviato i rilievi, non prima di aver richiesto a sua volta ausilio per la viabilità, dato che l’incidente è avvenuto in un punto piuttosto pericoloso per il transito continuo di veicoli a velocità sostenuta. La dinamica dell'incidente è da ricostruire: l'auto avrebbe sbandato senza il coinvolgimento di altri veicoli, un sinistro autonomo.

Foto LeccePrima