Massacrato in strada durante una lite, muore in ospedale dopo giorni di agonia

Non ce l’ha fatta Alessandro Castellaccio, il 41enne che lo scorso 18 giugno è stato trovato in fin di vita in via Domenico Giuliani, a Tivoli appunto, dopo una lite in strada. Castellaccio è morto venerdì 23 giugno nel reparto di Terapia Intensiva del policlinico Umberto I di Roma, dove era stato ricoverato in coma farmacologico a causa di una emorragia cerebrale.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Tivoli, che indagano sull’accaduto, nel pomeriggio di domenica 18 giugno era scoppiata una lite fuori da un bar nei pressi di via Giuliani. Coinvolti Castellaccio e un altro uomo, un 42enne cittadino romeno. Quando i militari erano arrivati sul posto avevano trovato entrambi i contendenti feriti, ma la situazione apparsa immediatamente critica era quella di Castellaccio, che giaceva a terra privo di conoscenza.

Trasferito d’urgenza all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, era stato ricoverato in prognosi riservata e poi ne era stato deciso il trasferito all’Umberto I di Roma, dove è arrivato in come farmacologico. Il suo cuore ha smesso di battere cinque giorni dopo l’aggressione. Il 42enne di origini romene, che era stato a sua volta accompagnato in ospedale e dimesso con 25 giorni di prognosi, era stato accusato di lesioni gravissime, ma dovrà adesso rispondere, con tutta probabilità, dell'accus di omicidio.

Lo choc per la morte di Alessandro Castellaccio

Sotto choc la comunità di Tivoli alla notizia della morte di Castellaccio. Decine i commenti di cordoglio condivisi sui social da parte degli amici e dei conoscenti del 41enne.

"Mi dispiace Ale, mi dispiace un casino, perché non doveva andare così per niente, nessuno dovrebbe morire per mano di altri, e nessuno dovrebbe morire in questo modo", e ancora "Niente e nessuno potrà riportarti indietro, senza di te tutti si sentiranno soli. Ci mancheranno per sempre i tuoi sorrisi e la tua generosità".