Alessandro Fornoni, scomparso 8 mesi fa: il corpo ritrovato in montagna

Il cadavere dell'uomo, originario di Ardesio (Bergamo), è stato avvistato da due rocciatori. Di lui si erano perse le tracce dal 4 ottobre, quando era partito per un’escursione in montagna

È stato ritrovato il corpo di Alessandro Fornoni, il 46enne di Ardesio (Bergamo) scomparso dallo scorso 4 ottobre durante un'escursione nella zona tra Colle Palazzo, Alta Valzurzio, Moschel e Presolana. Alcuni escursionisti di passaggio hanno notato in lontananza il cadavere alla Presolana, in località Cengione Bendotti, e hanno dato subito l'allarme al 112. Sul posto sono arrivati i soccorritori del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Edolo insieme a quelli del gruppo tecnologie applicate al soccorso della scuola alpina di Predazzo e con l'intervento dei mezzi del reparto aeronavale, sempre della Gdf di Como. Il corpo è stato recuperato in parete da un equipaggio misto CNSAS- SAGF e portato a valle con un elicottero AB412 della Sezione Aerea di Venegono, come hanno fatto sapere dal Soccorso Alpino e Speleologico Lombardia - CNSAS.

La scomparsa di Alessandro Fornoni

Di Alessandro Fornoni si erano perse le tracce otto mesi fa, il 4 ottobre 2020. Quel giorno il 46enne, di professione meccanico ed escursionista esperto, si era recato in una baita di proprietà a Oltressenda Alta, per poi partire per l'escursione sulla Presolana, il massimo montuoso delle Prealpi bergamasche. Quando non ha più fatto ritorno a casa, la famiglia ha lanciato l'allarme. Da quel momento erano partite le ricerche, che avevano visto coinvolti molti mezzi (compresi droni ed elicotteri) e uomini. Le operazioni di ricerca si erano protratte per giorni, finché non erano state interrotte. Nessun indizio della presenza di Fornoni era stato trovato, a causa anche della neve e e delle difficili condizioni meteo in quel momento.

Come riportano i quotidiani locali, la famiglia Fornoni era già stata colpita da una tragedia. Nel 2019 l'uomo aveva perso infatti Davide, il secondo dei suoi tre figli, morto a 19 anni in un incidente stradale.