Morto a 33 anni Alessandro Greguoldo, talento dell'animazione 3D

È morto improvvisamente all'età di 33 anni Alessandro Greguoldo, talento dell'animazione 3D. Greguoldo era originario di Treviso ed è stato trovato senza vita il 9 gennaio nella sua casa di Parma, dove si era trasferito per ragioni di lavoro. Quando Alessandro è stato trovato nel suo appartamento per lui non c'era più nulla da fare. La famiglia ha chiesto e ottenuto che sul corpo sia eseguita l'autopsia per accertare l'esatta causa del decesso. L'ipotesi più accreditata sembra quella di un malore fatale.

Dopo la laurea a Milano e il master alla scuola di animazione Big Rock a Roncade, Greguoldo aveva trovato lavoro all'H7-25 Studio di Parma. Aveva lavorato come freelance a produzioni prestigiose: gli ultimi film della Marvel ("Thor - Love and Thunder"), spot pubblicitari e show di Netflix.

Alessandro Greguoldo era un'attivista del centro sociale Django di Treviso. Nel 2013 era stato candidato alle elezioni comunali con la lista Sinistra Italiana. Nel 2015 era rimasto vittima di un brutale pestaggio di matrice neofascista a Treviso. Il centro sociale Django su Facebook ricorda Greguoldo con le sue stesse parole, riportando un post del 2014 in cui il ragazzo parlava del suo modo di vedere la vita, del rapporto con Treviso e dell'attivismo. "Treviso - scriveva - di per certo non è mai stata la mia città, non c'ho studiato, non l'ho frequentata particolarmente nè mai apprezzata da quasi nessun punto di vista a parte per la presenza di qualche buon amico e qualche bella osteria. Adesso invece per le vie del centro ci voglio tornare a camminare al più presto, per cambiare questa città come solo noi siamo in grado di fare, alla grande, per sporcarmi le mani, impegnarmi, ridere e abbracciare e baciare i miei compagni, beh la chiudo adesso, male forse, ma non sarà di certo un pezzo di carta a fermarmi! La gente come noi non molla mai".