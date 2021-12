Gran gesto di mister Monticciolo: trova una valigia con 50mila euro in gioielli e la porta ai carabinieri

Mister Alessandro Monticciolo finisce in prima pagina per un gesto di grande onestà. L'allenatore del Casarano, ex Reggina e Ascoli, ha trovato una valigia piena di gioielli a Matino (Lecce) e l'ha subito portata ai carabinieri: "Per lui era il lavoro di una vita". L'ex centrocampista di livello, oggi tecnico, è tornato in prima pagina per aver trovato e restituito al legittimo proprietario una valigia dimenicata in strada. I fatti risalgono a venerdì.

"Eravamo nel ristorante dove pranziamo ogni giorno - ha raccontato Monticciolo ai quotidiani - e a fine pasto io e il mio collaboratore Christian Manco abbiamo visto una valigia incustodita vicino alla mia macchina, così l'abbiamo aperta e abbiamo visto che all'interno c'erano gioielli, oro, argento, di tutto di più. Ci siamo chiesti di chi potesse essere, l'abbiamo portata con noi e abbiamo chiamato il nostro direttore sportivo, Antonio Obiettivo. Con lui abbiamo deciso di portarla ai Carabinieri, ai quali questa persona si era rivolta".

In poco tempo i carabinieri sono risaliti al rappresentante, che l'aveva distrattamente dimenticata a terra dopo essere stato in una gioielleria in zona. "Lo hanno individuato rapidamente e siamo felici che sia andata così - ha detto ancora Monticciolo - probabilmente per quella persona si trattava del lavoro di una vita".

In campo la sconfitta per 3-2 in casa del Fasano nel derby regionale, ma l’allenatore ha vinto fuori dal campo con un bel gesto.