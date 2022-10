Finisce fuori strada per evitare un cervo: morto 22enne

Non c’è stato nulla da fare per un giovane 22enne di Codognè (Treviso) finito fuori strada con la propria auto molto probabilmente per evitare un cervo o un capriolo. Alessandro Tabaku è morto questa mattina attorno alle ore 5.30 mentre si stava recando al lavoro, nella sede agordina di Luxottica.

Secondo una prima ricostruzione, l'automobile del giovane neolaureato in Economia aziendale, si è ribaltata dopo aver urtato il muro di recinzione di un'abitazione. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto il conducente, ma il medico del Suem non ha potuto fare altro che constatare la morte. Il ragazzo sarebbe morto praticamente sul colpo. I carabinieri hanno eseguito rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Alla base dell’incidente potrebbe esserci stata una brusca manovra da parte di Tabaku per evitare un cervo o un capriolo. Alcuni automobilisti transitati sul luogo e nell’ora dell’incidente, infatti, hanno confermato la presenza di un ungulato nei pressi della strada. Purtroppo non è la prima volta che su quel tratto di strada, la Sr203 Agordina, si sono verificati incidenti stradali proprio a causa dell’attraversamento improvviso della carreggiata di cervi e caprioli.