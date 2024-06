Muore in un incidente, la Asl dimentica la salma nella cella frigorifera

È passata oltre una settimana dal terribile incidente avvenuto lo scorso 20 giugno a Sant'Antioco, nel Sud Sardegna, in cui ha perso la vita Alessandro Valdes. Nonostante il tempo trascorso, la famiglia non ha ancora celebrato i funerali. Un ritardo dovuto a una svista del personale della Asl: come riporta l'Unione Sarda, la salma è stata dimenticata in una cella frigorifera della camera mortuaria dell'ospedale Cto di Iglesias, in attesa venisse comunicata la decisione sull'autopsia.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, l'ingegnere di 49 anni avrebbe accusato un malore mentre si trovava al volante della sua Audi, per poi perdere il controllo dell'auto e schiantarsi contro una Citroen. Un impatto violentissimo, che non ha lasciato scampo al 49enne. Un grande lutto per parenti e amici, che ancora non hanno avuto modo di vedere il corpo, proprio perché dimenticato nella camera mortuaria.

L'autopsia sarebbe stata fondamentale per chiarire le cause del decesso, ma fino a ieri, giovedì 27 giugno, nessuno alla Asl sembrava saperne nulla. Dopo il confronto tra direzione generale e direzione sanitaria, è arrivata la risposta ufficiale con le scuse della Asl.