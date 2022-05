Alessandro Zabeo non ce l'ha fatta: morto l'operaio caduto al porto Marghera

È morto l'operaio 33enne rimasto coinvolto lunedì mattina in un incidente avvenuto a bordo di una nave nel porto di Venezia. Alessandro Zabeo, questo il nome della vittima, è caduto da un'altezza di 3 metri mentre lavorava fra i container al terminal Vecon di Porto Marghera. Zabeo era un addetto al rizzaggio, assunto con contratto interinale per la Nuova Clp (Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia). Dopo essere precipitato nel vuoto, forse per un malore, il 33enne era stato soccorso e portato in gravi condizioni all'Angelo di Mestre e qui ricoverato in Terapia intensiva, operato e rimasto in prognosi riservata. Gli sforzi dei medici sono risultati vani. Dopo le 20 di ieri sera si è diffusa tra i lavoratori la notizia del suo decesso.

Martedì mattina i sindacati, che avevano già inoltrato all'Autorità portuale una richiesta d'incontro per fare il punto sulla sicurezza, hanno organizzato una mobilitazione davanti ai cancelli d'ingresso della Nuova Clp in segno di protesta e vicinanza alla famiglia del giovane lavoratore scomparso nel grave incidente, con l'intenzione di bloccare le attività.

I sindacati: "Troppe volte le regole vengono calpestate"

Al momento della caduta sembra che Zabeo fosse da solo a operare sul ponte di comando a poppa. Sulle cause e la dinamica dell'accaduto indagano lo Spisal, la Polizia e la Capitaneria di porto. "Sono dispiaciuto, potrebbe essere mio figlio" ha detto il presidente della Nuova Clp Mauro Piazza. "Stiamo cercando di capire come sia successa la tragedia". "Troppe volte le regole sul lavoro vengono calpestate per la fretta e i carichi di lavoro" è invece il commento di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. "Profonda tristezza e amarezza per il giovane lavoratore. Ci stringiamo al dolore dei cari. Basta incidenti e infortuni, basta perdere la vita per il lavoro".