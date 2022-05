Alessia Andrea, la 13enne scomparsa da una settimana

Sono ore d'apprensione per la famiglia di Alessia Andrea Neagoe, una ragazzina di soli 13 anni di cui si sono perse le tracce da circa una settimana. La 13enne è scomparsa nel nulla lo scorso 19 maggio da Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, senza lasciare biglietti o altri indizi che potessero far pensare ad una fuga volontaria: la sua famiglia non sa dove possa essere.

A confermare la notizia della scomparsa è stata l'Associazione Penelope Lombardia, che si occupa di persone scomparse e che ha diffuso una scheda informativa con i dati necessari per riconoscere Alessia Andrea.

Capelli e occhi castani, della ragazzina la famiglia e gli amici non sanno più niente. Non si sa cosa indossasse al momento della scomparsa. Si ipotizza che con sé avesse il telefono cellulare, che però risulta spento da quel giorno. Chiunque dovesse avere informazioni sulla ragazza o dovesse avvistarla è invitato a contattare le forze dell'ordine al 112 o la stessa associazione al 380 7814931.