Addio ad Alessia, la 25enne che si era laureata in ospedale nonostante una rara malattia

Si era laureata il lingue lo scorso 7 giugno dal letto d'ospedale, nonostante la malattia. Alessia, 25 anni, aveva coronato il suo sogno ma purtroppo il suo cuore ha smesso di battere al Cto, dove era ricoverata.

La giovane era affetta da grave distrofia muscolare fin da bambina. Nonostante avesse perso anche l'uso della parola, era riuscita a indossare il tocco e la corona d'alloro ed era stata proclamata dottoressa con in lingue con 98/100. Ad incoraggiarla a proseguire gli studi era stato Alberto Angela, di cui era ammiratrice. "So che non è un momento facile per te - le aveva detto il conduttore in un video - e quindi ti chiedo di metterci tutta la forza e tutta la grinta che si vede nel sorriso che avevi quando ci siamo fatti la foto insieme. Io ti penso".

Negli ultimi mesi, quando la giovane aveva già quasi completato il suo percorso di studi, la malattia si era purtroppo aggravata . Ad aprile la 25enne era stata convocata per un trapianto a causa di una cardiopatia. Nonostante tutte le difficoltà Alessia aveva inseguito con tenacia il suo obiettivo e alla fine era riuscita a laurearsi. Dopo la discussione della tesi le sue condizioni di salute erano però ulteriormente peggiorate fino al decesso avvenuto nelle scorse ore.