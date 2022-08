L'auto si blocca in mezzo alla carreggiata: travolta da un suv

Moltissimi i messaggi di cordoglio sui social per la morte di Alessia Grimaldi, avvenuta ieri in un tragico incidente stradale. La 23enne di Castel Maggiore ha perso la vita sulla A14, nel tratto tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona, al km 35. La sua auto, forse a causa di un guasto, si è fermata in mezzo alla carreggiata più o meno verso le 19, quando c?era ancora luce e una buona visuale. Ha provato più volte a rimetterla in moto senza riuscirci, ha telefonato anche al fidanzato, ma poi è arrivato da dietro un suv che l?ha tamponata, facendola balzare fuori dall?abitacolo. L?impatto violentissimo, non ha lasciato scampo alla ragazza: è praticamente morta sul colpo.

?Ieri te ne se sei andata, una vita insieme cuginetta mia, splendida luce,... E ora come farò senza di te non ci sono parole, spero di riprendermi ma è difficile senza di te se la stella che di notte mi illuminerà per sempre e il sole al mattino, mi illuminerà le mie giornate. Non ho più parole anzi non ci sono parole ci vediamo presto piccola mia". Questo uno dei tanti messaggi di addio dedicato ad Alessia Grimaldi sui social.