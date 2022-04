L'auto esce fuori strada: Alessia muore a 17 anni

Una ragazza di 17 anni, Francesca Alessia Pisano, ha perso la vita in un tragico incindente stradale avvenuto nella serata di ieri, domenica 10 aprile, a Poggio dei Pini nei pressi di Cagliari. Per cause ancora da accertare, Il 21enne alla guida del veicolo ha perso il controllo, finendo fuori strada. La ragazza è stata trasportata all'ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso e poi portata in sala operatoria. Ma la giovane non c'è l'ha fatta: le ferite riportate nell'incidente erano troppo gravi. Il ragazzo è invece attualmente ricoverato al policlinico di Monserrato non in pericolo di vita. La giovane vittima avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 19 aprile.

Intanto i carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica della tragedia e individuare le cause. Il decesso della 17enne ha straziato l'intera comunità: sui social sono decine i messaggi di cordoglio e i ricordi per la giovane. La mamma della vittima ha scritto: "Non ci posso ancora credere e non voglio che nn ci sei più amore nostro stavi aspettando tanto il giorno del tuo 18esimo compleanno che finalmente saresti diventata maggiorenne. Dovevi iscriverti per la patente e una vita davanti, ma questo pomeriggio hai raggiunto il tuo fratellone lassù, vola alto piccola principessa di casa". Mentre un altro utente, postando due immagini di Alessia da bambina ha commentato: "Avevi tutta la vita davanti, è impossibile da accettare. Hai messo questa foto per salutare nonno, dicendogli ‘arrivederci nonno dalla tua nipotina’. L’arrivederci doveva essere tra tanti tanti anni e invece è un incubo , aiutaci da lassù Alessia Pisano. Vola alto stella bellissima".