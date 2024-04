In ospedale per un malore, viene rimandato a casa: Alessio muore poche ore dopo

Sarà un'indagine ad accertare cosa ha causato la morte di Alessio Sconza, il pizzaiolo e padre di tre figli morto improvvisamente a 33 anni lo scorso 28 marzo a Roma. Sconza solo poche ore prima si era sottoposto a una visita in pronto soccorso, ma era stato rimandato a casa perché non erano emerse anomalie. Adesso è stato aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti.

Come si legge su RomaToday, Sconza si è sentito poco bene giovedì mattina. Si è rivolto al medico di base e poi è andato in ospedale. Al pronto soccorso di Villa San Pietro gli è stato assegnato un codice "bianco", il più lieve. Poi è stato dimesso dopo una visita che non avrebbe evidenziato anomalie. Nella notte il 33enne si è sentito male ed è morto. I familiari si sono rivolti alla polizia: vogliono sapere di cosa è morto e se poteva essere salvato.

La procura ha aperto un'indagine e disposto il sequestro della cartella clinica. L'ipotesi è che il 33enne possa essere stato colto da un infarto. Si deve accertare se i medici abbiano commesso degli errori.