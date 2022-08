Alex Zanardi è di nuovo in ospedale

Non conosce fine l’odissea di Alex Zanardi, l'ex-pilota di Formula 1. Il giorno dopo l'incendio che ha seriamente danneggiato la zona del tetto della villa del campione a Noventa Padovana in provincia di Padova, Alex Zanardi è stato portato all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Il ricovero è avvenuto subito dopo l'incendio: il timore è che le fiamme e il fumo avessero danneggiato i macchinari utilizzati dal campione per restare in vita.

L’ospedale in cui è ricoverato l'ex-pilota di Formula 1 non fornisce informazioni sul decorso ospedaliero, così come era avvenuto nei lunghi mesi in cui Zanardi è stato ricoverato, in seguito all'incidente con la sua handbike, avvenuto il 19 giugno 2020. Zanardi era stato ricoverato nell'aprile 2021, facendo poi ritorno a casa per le vacanze di Natale, sino al rientro in famiglia definitivo dalla fine gennaio di quest'anno.