Mamma eroe salva i figli dall'auto pirata poi viene travolta

Deborah Basso ha un braccio ingessato e un piede schiacciato. Venerdì 10 febbraio è stata vittima di un pirata della strada, un criminale che è passato ad alta velocità per strada dell’Ospedaletto a Vicenza e che l'ha travolta, rischiando di tirare sotto anche i suoi due figli di 8 e 14 anni, salvati in extremis dalla mamma. Il suo racconto è di quelli che fanno accapponare le pelle: “Ero andata a prendere i miei figli a scuola e quell’auto è arrivata a tutta velocità, ho fatto cenno di rallentare e ho ricevuto in cambio un gesto d'insulto, l’auto non ha accennato a rallentare, ho spinto i miei figli sul marciapiede e sono stata colpita dalla vettura, cadendo a terra”. E poi l’automobilista ha continuato la sua corsa come niente fosse.

Deborah è invece caduta a terra. La vettura le è passata sopra a un piede e con il braccio ha sbattuto addosso allo specchietto retrovisore, procurandosi la frattura al polso. È finita in ospedale, con una prognosi di 30 giorni. Subito dopo l’investimento la donna, ancora sotto choc, ha dato l’allarme chiamando la polizia locale e fornendo loro importanti informazioni per rintracciare il criminale. I suoi figli, infatti, sono riusciti a memorizzare alcune cifre della targa. Le indagini sono scattate subito dopo, anche attraverso le telecamere della zona, e attraverso il racconto di Deborah e di un testimone che ha visto tutta la scena.

“Abbiamo i primi 5 numeri e lettere della targa: era una Alfa Romeo color bordò condotta da un giovane”, aggiunge Deborah, concludendo: “Sono a pezzi distrutta, affranta, basta con questa violenza insensata. Spero che lo trovino presto: vorrei chiedergli perché mi ha lasciato a terra ferita e con due bambini in lacrime”.