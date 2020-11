Alfonso Durante: l’infermiere in pensione tornato in servizio e morto di Covid in ospedale

Lutto nella sanità campana. Alfonso Durante, infermiere 75enne in pensione che poco tempo fa era tornato in servizio sulle ambulanze del 118, è morto all’ospedale Cotugno di Napoli dopo aver contratto il coronavirus. La notizia della sua morte è stata data dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che in un post su Facebook ha ricordato la figura di Alfonso Durante, definendolo “il vero EROE di questa pandemia con la sua missione portata al termine fino al suo ultimo respiro”.

Nonostante fosse in pensione, Durante era rientrato in servizio al 118 della Misericordia di Grumo Nevano “per senso del dovere”, ricorda Nessuno Tocchi Ippocrate. Dopo essere stato contagiato, Durante è stato portato all’ospedale Cotugno, dove in poco tempo è stato prima ricoverato in terapia intensiva e poi intubato. Poche ore fa la notizia della sua morte.

“Si stava godendo la pensione, ma l’urlo delle persone in difficoltà durante la pandemia l’ha spinto ad indossare nuovamente la divisa dell’emergenza, questa scelta l’ha pagata cara! Il nostro messaggio di cordoglio alla sua famiglia!”, si legge sulla pagina Facebook.

Il cordoglio per la morte di Alfonso Durante

Cordoglio per la morte di Alfonso Durante è stato espresso anche dalla Asl Napoli 2 Nord alla famiglia e ai colleghi che hanno lavorato con lui nel corso di questi anni.

“Alfonso, dopo aver trascorso gran parte della sua carriera nel reparto di Rianimazione del Cardarelli, aveva scelto di continuare ad aiutare gli altri come volontario sulle ambulanze - si legge in una nota dell’Asl - Agli inizi di novembre il COVID19 lo ha fermato. Alfonso Durante rimarrà quale esempio delle qualità umane e professionali su cui si fondano le migliori esperienze della nostra sanità”.