Perde il controllo dello scooter e si schianta: Alfonso Lecce muore a 19 anni

Ancora una giovane vita spezzata da un incidente stradale, stavolta ad Aversa, in provincia di Caserta. Un ragazzo di 19 anni, Alfonso Lecce, ha perso la vita intorno alle 4 di oggi, sabato 29 giugno, dopo essersi schiantato in scooter in via Salvo D'Acquisto, verso viale Olimpico, non distante dal palazzetto dello sport locale.

Come racconta il collega Attilio Nettuno di CasertaNews, il giovane viaggiava a bordo del suo motorino quando, per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe urtato contro le catene della recinzione di un supermercato perdendo l'equilibrio e finendo sul selciato. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Alfonso è morto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso dei medici del 118 giunti in zona a bordo di un'ambulanza.

I carabinieri del nucleo radiomobile del gruppo territoriale di Aversa sono ancora al lavoro per chiarire la dinamica della tragedia: al momento l'ipotesi principale rimane quella dell'incidente autonomo, ma sono in corso gli accertamenti per verificare l'eventuale coinvolgimento di altri veicoli. Al vaglio dei militari le immagini di alcuni circuiti di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso l'incidente. Intanto, il pubblico ministero di turno della Procura di Napoli Nord, informato dell'accaduto, ha disposto il sequestro della salma del 19enne, trasferita all'istituto di medicina legale di Giugliano in Campania per l'autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni. Sotto sequestro per verifiche anche lo scooter su cui viaggiava il ragazzo.