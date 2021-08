Ragazzo di 25 anni scomparso: lo zaino trovato su una spiaggia, lo cercano anche i sommozzatori

A Palermo c'è apprensione per le sorti di Alfredo Pezzino Rao, giovane di 25 anni scomparso dal 9 agosto scorso. Da due giorni, infatti, non si hanno più notizie di lui. L'allarme è stato lanciato quando i familiari non l'hanno visto rientrare a casa.

Alfredo Pezzino Rao scomparso a Palermo: cosa sappiamo

L'auto del giovane è stata ritrovata nella zona di Barcarello, riferisce PalermoToday, e da lì sono partite le ricerche dei vigili del fuoco, che procedono in queste ore sia in mare, con il nucleo dei sommozzatori, sia via terra. Rinvenuto sulla spiaggetta della riserva, invece, il suo zainetto, con all'interno la custodia delle pinne. Tra le ipotesi, quella di un malore mentre si trovava in acqua.

Numerosi gli appelli lanciati attraverso i social dagli amici e dai familiari del ragazzo affinchè chiunque sappia o veda qualcosa si metta in contatto con le forze dell'ordine.