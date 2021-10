La catena di supermercati compie 50 anni e il fondatore regala un milione per suoi dipendenti

Cinquant'anni di attività e oltre un milione di euro per i suoi dipendenti per festeggiare la ricorrenza. Il 20 ottobre 1971, in via Curzola a Padova, Francesco Canella inaugurò quello che sarebbe diventato il suo supermercato Alì, che sarebbe diventato il primo degli odierni 115 punti vendita sparsi tra Veneto e Emilia-Romagna, per i quali lavorano 4500 collaboratori, con fatturato che ha superato il milione di euro.

La storia di Francesco Canella e di Alì Supermercati

Subito dopo la guerra, all'età di 15 anni, Canella iniziò a lavorare come garzone allo spaccio dell'Opera Nazionale Assistenza Religiosa e Morale Operaia, per contribuire al sostentamento della sua numerosa famiglia. Ben presto lo spaccio diventò un negozio di alimentari vero e proprio e nel 1958 Canella ebbe l'opportunità di rilevarlo, firmando ben 195 cambiali. Grazie a un viaggio a Boston organizzato dalla Camera di Commercio di Milano, Canella scoprì che all'interno di un supermercato all'americana poteva esistere un banco di gastronomia servito e tornò in Italia con l'intenzione di importare qui quel format. Il 20 ottobre 1971 quindi ha aperto quello che è stato il primo supermercato in Italia dotato di banco di gastronomia servito: il nome Alì nacque dalla contrazione della parola 'alimentare'.

Un premio per tutti i dipendenti

In quell'impresa Canella, che presto festeggerà 90 anni, è stato aiutato dai fratelli Pietro e Settimio. E mentre il prossimo 28 ottobre si inaugurerà un nuovo punto vendita a Conegliano, Canella è tornato oggi ad alzare le serrande del primo negozio Alì, proprio insieme ai fratelli e ai rispettivi figli Marco e Gianni, Enrico e Matteo, Giuliano e Silvano, chiamati ora a portare avanti l'azienda familiare. Tanti i clienti, alcuni dei quali storici, che si sono riuniti ai Canella nel giorno dell'anniversario. "Ora a noi della seconda generazione Canella, il compito di continuare a progettare nel pieno rispetto della nostra mission: migliorare la vita alle persone attraverso concrete azioni di sostenibilità economica, sociale e ambientale", ha commentato il vicepresidente Gianni Canella. Il gruppo ha deciso di donare un premio da circa 250 euro ciascuno ai tutti i suoi dipendenti, per un investimento totale di 1.125.000 milioni di euro.