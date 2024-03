Tragico schianto contro un albero a due passi da casa: muore a 23 anni Alice Culcasi

Ancora sangue sulle strade. Si chiamava Alice Culcasi e aveva solo 23 anni. La giovane è morta nella notte tra venerdì e sabato in un incidente stradale in via Virgilio, nel cuore di Trapani. Per cause da accertare (le ipotesi sono un colpo di sonno o un malore), la ragazza ha perso il controllo della Seat Ibiza quale viaggiava e si è schiantata contro un albero ai lati della carreggiata.

Le sue condizioni sono apparse subito disperate ai soccorritori: non c'è stato nulla da fare. Ha perso la vita a pochi metri da casa. Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social network nelle scorse ore. L'ennesimo incidente mortale ha scosso profondamente la comunità di Trapani, che si stringe intorno alla famiglia della giovane.