Alix Rossi, la giovane mamma malata morta dopo aver dato alla luce la sua bambina

Tragedia in sala parto in ospedale ad Ancona. Poco dopo aver dato alla luce la sua bambina alla 29esima settimana di gravidanza, la giovane Alix Rossi è morta. La ragazza soffriva di una connettivite indifferenziata associata a un'artrite reumatoide che si è complicata in maniera significativa durante la gravidanza, determinando un'importante compromissione cardiorespiratoria.

Seguita dall'ospedale civile di Macerata, dov'era stata ricoverata, era stata poi trasferita d'urgenza all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona e poi nel reparto di terapia intensiva cardiologica dell'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni erano peggiorate a tal punto che i medici avevanno deciso di sottoporla a un parto cesareo d'urgenza alla 29esima settimana, con una task force composta da medici ed esperti. Tra loro il primario di Ostetricia e Ginecologia del Salesi, Andrea Ciavattini, il dottor Mirco Amici del reparto di Anestesia e Rianimazione pediatrica e gli anestesisti coordinati dal dottor Christopher Munch del Lancisi. Per Alix Rossi però non c'è stato niente da fare ed è morta poco dopo aver dato alla luce la bambina. Ora potrebbe aprirsi un'inchiesta per far luce su quanto accaduto negli ultimi giorni di vita della 25enni e sull'assistenza che le è stata prestata durante la gestazione.

Il cordoglio sui social per la morte di Alix Rossi

Alix Rossi, madre di origine colombiana e padre di Civitanova, era sposata e già madre di un bimbo di un anno e viveva a Montegranaro. Tanti i messaggi di cordoglio in italiano e in spagnolo, sulla pagina Facebook della madre. "Gracias pero el dolor en el alma es terribile", ha risposto la donna.