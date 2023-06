"Aereo dirottato", scatta l'allarme e decollano i caccia dell'Aeronautica: l'Sos lanciato per errore

Un aereo da turismo lancia l'allarme: "Dirottamento in corso", cosi due caccia dell'Aeronautica militare decollano in pochi istanti per dare il via alle operazioni di soccorso. È quanto accaduto domenica nei cieli di Ferrara. L'allarme è rientrato poco dopo quando è emerso che non si trattava di un dirottamento, ma dello sbaglio del pilota.

L'errore è stato commesso dal pilota di un Piper decollato dall'Aeroclub di Ferrara. Ha inserito il codice di emergenza e due velivoli dell'Aeronautica si sono alzati in volo. Gli Eurofighter hanno immediatamente affiancato il piccolo aereo e il pilota si è reso conto di cosa era accaduto. L'episodio è confermato anche dall'Aeronautica su Twitter: "Verificato che non ci fossero condizioni di emergenza i caccia sono rientrati alla base".

Continua a leggere su Today.it...