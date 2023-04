Lo strano caso degli allarme bomba nelle scuole e il riscatto in bitcoin

Una mail arrivata a quattro indirizzi di posta elettronica amministrativa di altrettante scuole internazionali della Capitale: "C'è una bomba nell'istituto" con l'avvertimento che se non fosse stato pagato un riscatto in bitcoin "qualche ordigno sarebbe stato fatto detonare". Quattro allerta fotocopie, recapitate nel volgere di poche ore in quattro istituti bilingue della città dove è stato necessario l'intervento di bonifica degli artificieri della polizia di Stato, che ha dato esito negativo in tutti i casi.

Allarme bomba alle scuole internazionali

L'istituto Marymount di via di Villa Flauchi a Vigna Clara, la St. Stephen's School di via Aventina in Centro Storico, la The New School Rome di via della Camilluccia (nell'omonimo quartiere del XV municipio Cassia) e la St. George's British International School di via del Cenacolo, sempre a Roma Nord. Questi i quattro college dove a partire dalle 8:33 sono arrivati gli allarme bomba.

Studenti evacuati

In tre istituti su quattro - con la St. Stehepen's School già chiusa per le vacanze pasquali - sono quindi scattate le procedure di sicurezza. Chiuse le strade dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale, gli artificieri della questura di Roma hanno cominciato le operazioni di bonifica, evacuando migliaia di persone fra studenti, docenti e personale amministrativo delle scuole internazionali interessate dall'allarme.

La richiesta di riscatto in bitcoin

Terminate tutte le bonifiche - tutte come detto falsi allarmi - starà ora agli investigatori di polizia risalire all'autore - o agli autori - che hanno inviato le mail nei quattro plessi scolastici della Capitale. Per loro si potrebbe profilare il reato di procurato allarme.