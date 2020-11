La serenata dell'alpino alla moglie ricoverata in ospedale per Covid-19

L'anziano, non potendo entrare a fare visita alla moglie a causa degli stretti divieti che vigono in questo periodo, non si è perso d'animo e si è seduto nel cortile interno dell'ospedale sotto la finestra della sua Carla

Stefano Bozzini, alpino classe 1939 di Castelsangiovanni e appassionato di fisarmonica, ha suonato una serenata per la moglie Carla che in questi giorni è ricoverata all'ospedale di Castello a Piacenza, come racconta il Piacenza pubblicando una foto dell'anziano. Il quale, non potendo entrare a fare visita alla moglie a causa degli stretti divieti che vigono in questo periodo, non si è perso d'animo e - dopo aver chiesto il permesso di farlo - si è seduto nel cortile interno dell'ospedale sotto la finestra della sua Carla, con la quale è sposato da tanti anni, e con la fisarmonica ha suonato per una decina di minuti in suo onore. Tanti si sono affacciati alla finestra dell'ospedale per ascoltare le bellissime musiche. Il tutto immortalato con un telefonino da Maurizio, figlio della coppia“. Ecco il video dell'esibizione: