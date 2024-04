Donna travolta e uccisa da un ubriaco sulle strisce pedonali

Alseno, piccolo comune in provincia di Piacenza, è stato teatro domenica pomeriggio di un terribile incidente stradale. Come riporta IlPiacenza, una donna di 91 anni è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada in via Bellini.

L'impatto col furgone bianco è stato violentissimo, e fatale per l'anziana. Vani i soccorsi dell'automedica di Fidenza e di un'ambulanza della Pubblica assistenza di Lugagnano. Alla guida del veicolo c'era un 50enne che è risultato positivo all'etilometro.

In base a una prima ricostruzione, da confermare (al lavoro ci sono i carabinieri di Fiorenzuola), la donna stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali all'incrocio, quando è stata travolta in pieno dal furgone: è stata sbalzata sull'asfalto a parecchi metri di distanza.

Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per omicidio stradale.