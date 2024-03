Il professore che molesta le alunne con la scusa dei compiti da correggere

Le faceva avvicinare con la scusa di correggere un compito o leggere un appunto e molestava le studentesse. Questo il comportamento di un ex professore, adesso 63enne, di una scuola superiore di Rimini che oggi ha patteggiato in abbreviato una pena di due anni (sospesa) per violenza sessuale.

La vicenda risale agli anni tra il 2019 e il 2021 e le vittime sono tre ragazze allora diciassettenni. Il docente avrebbe approfittato del suo ruolo. Utilizzando un quaderno o dei fogli come "paravento" avrebbe quindi allungato le mani per sfiorare il seno delle ragazze. Inoltre, avrebbe fatto pesanti apprezzamenti e cercato il contatto fisico.

Come si legge su RiminiToday, il 63enne difeso dall'avvocato Sergio De Sio dovrà versare anche una provvisionale alle tre vittime di seimila euro ciascuna. L'ex professore, inoltre, dovrà avviare un percorso terapeutico della durata di un anno.