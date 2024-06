In carcere per omicidio tenta di uccidere il compagno di cella

Era in carcere per un femminicidio quando ha tentato di uccidere un altro detenuto. Alvaro Binni, ex poliziotto condannato a 15 anni di reclusione per l'omicidio di Rossella Goffo avvenuto nel 2010, dovrà scontare altri 3 anni e 10 mesi di carcere per il tentato omicidio di un suo compagno di cella avvenuto nel 2017 a Marino del Tronto (Ascoli Piceno).

Per lui si riaprono le porte del carcere visto che un anno fa aveva terminato di scontare la pena per l’omicidio della funzionaria della prefettura di Ancona, strangolata e poi seppellita a colle San Marco. La procura aveva chiesto 5 anni di carcere. La vittima, che si è costituita parte civile, ha raccontato che il suo compagno di cella Binni lo avrebbe stretto al collo facendolo svenire, modalità simili a quelle contestate nell'omicidio per cui era già stato condannato.