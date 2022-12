Blitz degli ambientalisti, imbrattato il Teatro alla Scala

Un gruppo di ambientalisti di "ultima generazione" ha lanciato vernice colorata sul teatro simbolo di Milano, il Teatro alla Scala, al grido di "Basta gas e basta carbone" nel giorno dell'attesissima Prima della stagione 2022/2023. Nel pomeriggio si attende l'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni.

+++ Buongiorno e bentornati ad #agorarai. In apertura le immagini girate dalla nostra @FraHammers: gli attivisti di Ultima Generazione hanno imbrattato il Teatro alla Scala con secchiate di vernice nel giorno della prima #7dicembre +++ pic.twitter.com/TPmzicHFEi — Agorà (@agorarai) December 7, 2022

A compiere l'atto cinque persone bloccate dagli agenti di polizia che già dalle prime ore del giorno sta presidiando il teatro meneghino proprio in vista della Prima. Il gruppo di ambientalisti che ormai da tempo porta avanti proteste per sensibilizzare sull'emergenza climatica, hanno imbrattato il teatro alla Scala gettando vernice di diversi colori contro il fronte del Piermarini e contro le porte d'ingresso.

Alla Prima Mattarella, Meloni e Von der Leyen

In scena, alle 18 in punto, il "Boris Godunov" di Modest Musorgskij, diretto da Riccardo Chailly con la regia di Kasper Holten e Ildar Abdrazakov nel ruolo del protagonista. Nelle scorse settimana l'opera russa è stata più volte contestata perché la decisione di metterla in scena è apparsa "stridere" con la contemporanea guerra portata avanti da Mosca in Ucraina, ma dalla Scala hanno tirato dritto spiegando e rimarcando che non c'è nessun intento di "propaganda".

Il capoluogo meneghino è così centro d'Italia - e non solo - per un giorno. Il palco reale è di quelli delle grandi occasioni. A teatro ci sono il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in compagnia della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. E ancora: il presidente del Senato, Ignazio La Russa - seconda carica dello Stato -, oltre al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro delle Riforme, Maria Elisabetta Casellati. Non solo politica, però. Perché nel Piermarini c'è la solita "sfilata" di personalità del mondo dello spettacolo e della finanza. In teatro il regista Luca Guadagnino, gli attori Stefano Accorsi e la coppia Fabrizio Gifuni e Sonia Bergamasco. Oltre allo scrittore Alessandro Baricco, Luca Formenton del Saggiatore e il Ceo di Adelphi, Roberto Colaianni. E ancora il direttore di Brera, James Bradburne, e quello della Triennale, l'archistar Stefano Boeri, presente con i colleghi Italo Rota e Mario Botta.

Se dentro c'è il pienone, fuori c'è spazio per la rabbia e le manifestazioni. Se ad aprire la serie, in mattinata, sono stati gli attivisti di Ultima Generazione, altre sono attese nel pomeriggio. "Per chi non riesce più a pagare le bollette, per chi non trova un affitto decente, per chi non avrà più un reddito di cittadinanza, per chi soffoca nella violenza economica, per chi muore in alternanza e sul posto di lavoro, per chi si ribella alla guerra e alla guerra tra poveri", l'appello invece

Dal centro sociale Cantiere presente - come ogni anno - davanti al teatro per contestare "la Meloni e tutta la casta" per chiedere "reddito per tutti e miseria per nessuno", ai sindacalisti di Usb che vede nella Prima un'occasione "per ribadire al 'signor Presidente del Consiglio' Giorgia Meloni la contrarietà alle politiche di governo. Premier nel mirino anche per i Cobas, riuniti nel comitato referendario "no carovita", che hanno organizzato una "cena a lume di candela in piazza della Scala per denunciare l'assurdità del lusso messo in mostra alla prima scaligera. Fuori dalla Scala anche rappresentanti della comunità ucraina, richiamati proprio dall'opera scelta per la Prima, vista come un mezzo della "propaganda russa, che strumentalizza la propria cultura per promuovere la narrazione antidemocratica e ultranazionalista del mondo russo in Occidente".