Maestra d'asilo trovata morta in casa: Ambra Deledda aveva 28 anni

La sua morte al momento è un giallo. Un giallo che getta nello sconforto più totale l'intera comunità. A Trinità d’Agultu, paese della Gallura, Ambra Deledda, 28 anni, maestra di scuola dell'infanzia, è stata trovata senza vita nella sua casa di Cala Rossa. L'allarme è stato lanciato dal compagno. Disposta l'autopsia, indagano i carabinieri.

Ambra Deledda era molto conosciuta in paese, ma anche a Viddalba, luogo di cui era originaria. A Santa Maria Coghinas, paese di origine della mamma, i festeggiamenti civili per Santa Maria delle Grazie sono stati annullati, in segno di lutto. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social network, molti dei quali arrivano dagli amici di Olbia.

