Fermato un 17enne per la morte dell’ambulante preso a coltellate

Un venditore ambulante è stato ucciso ieri sera a coltellate sul lungomare di Margherita di Savoia. L'ambulante 50enne, di origine maghrebina, è stato soccorso dai passanti e trasportato in elicottero agli Ospedali Riuniti di Foggia, dove è morto. Per l'omicidio si è costituito questa mattina un 17enne originario di Barletta residente a Margherita di Savoia. Il ragazzo è stato sottoposto a fermo in quanto a suo carico il pm del Tribunale dei minori di Bari, che coordina le indagini, ritiene ci sia un grave quadro indiziario, fornito anche dalle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza. L?arma del delitto è stata ritrovata dai militari sul luogo dell'accoltellamento. Non è ancora noto il movente: alla base del gesto ci sarebbe un banale litigio.