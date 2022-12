L'ambulanza ostruisce il passaggio: "Noi volontari aggrediti e offesi durante il soccorso a un'anziana"

Un operatore della Misericordia Livorno, attiva nel trasporto sanitario e nell'assistenza a persone disabili, ha denunciato su Facebook di un'aggressione subita dagli operatori del servizio di ambulanza durante un'operazione di soccorso. Il motivo? Stando a quanto raccontato dal volontario Alessandro Landi una donna si sarebbe lamentata perché il mezzo ostruiva il passaggio. Ne sarebbe nata una discussione piuttosto vivace che ha lasciato l'amaro in bocca all'operatore. Che ha affidato ai social il suo rammarico. "Scrivo a te" si legge in un post pubblicato nei giorni scorsi su Facebook, che "ci hai aggrediti in Via della Lecceta a Livorno solo perché il nostro mezzo di soccorso ha ostruito il tuo passaggio".

"Non so dove dovevi andare o cosa dovevi fare - continua Landi -, ma io insieme alla mia squadra stavo soccorrendo una persona anziana che hai spaventato con le tue inutili urla. Sappi che soccorrere e servire è una cosa delicatissima e solo donare un sorriso ed una carezza può essere determinante in un intervento".

La dinamica dei fatti non è molto chiara, ma a quanto sembra - almeno dal racconto di Landi - la donna avrebbe apostrofato gli operatori con parole tutt'altro che gentili trattandoli, si legge nel post, da "incompetenti, cretini, schifosi, bastardi", pretendendo anche le scuse dei volontari. Il tutto a una squadra di soccorso che "aveva nelle sue mani la custodia di una anziana che andava protetta ed accudita, che poteva essere la nostra nonna o tua madre e che affidava a noi volontari la sua persona".

"Chi si dovrebbe vergognare?" si legge ancora nella denuncia. "Sappi che forse agiremo per via legali anche se non sappiamo chi sei, i tuoi amici adulti hanno anche abilmente ripreso con il tuo telefono tutta la scena, ma la cosa non ci spaventa assolutamente". Gli animi si sarebbero scaldati a tal punto che stando al racconto del volontario quest'ultimo sarebbe stato colpito con uno schiaffo su una mano "compromettendo una delicatissima situazione che per fortuna non è sfuggita al nostro controllo".

"Sono disposto ad ascoltarti e perdonarti - prosegue l'operatore - ma ricordati che offendendoci ci hai feriti ma non abbattuti, anzi saremo più forti di prima e consapevoli che se necessiterai del nostro aiuto saremo disponibili verso di te come lo siamo in qualsiasi occasione".