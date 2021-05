Rubano l'ambulanza durante un intervento di soccorso per un uomo colpito da ictus

Scene di ordinaria follia ad Alghero. Hanno rubato l’ambulanza durante un intervento di soccorso. I soccorritori stavano per trasferire in ospedale un malato affetto da ictus, ma quando sono scesi in strada pochi minuti dopo con la barella non hanno più trovato il mezzo di soccorso.

Succede ad Alghero, nel quartiere di Sant’Agostino, in Largo Era. Come racconta l'Unione Sarda, non ci sono state fortunatamente conseguenze per il malato. Infatti una seconda ambulanza, già sul posto, ha provveduto a trasportare il paziente al locale Ospedale Civile. Qualche ora dopo l'ambulanza rubata è stata trovata nelle campagne di Sassari, grazie al sistema Gps non è stato difficile rintracciarla. Il mezzo era stato nascosto con una certa attenzione tra la vegetazione. Dall'ambulanza manca "solo" una borsa frigo contenente dei farmaci.