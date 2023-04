Ruba un'ambulanza per portare gli amici in discoteca: il video

Un ragazzo ha rubato un'ambulanza, l'ha usata per portare gli amici in discoteca e poi l'ha restituita, ma con miligiai di euro di danni. Succede all'Isola d'Elba: al mattino i volontari della pubblica assistenza di Porto Azzurro hanno trovato l'ambulanza utilizzata per le emergenze in un parcheggio diverso da quello solito. Il mezzo aveva danni alla carrozzeria e agli interni, poi valutati di circa 3 mila euro.Ora, si è ricostruito il viaggio notturno e insolito del mezzo, anche grazie ai video postati online.

La ricostruzione e i video dell'ambulanza in discoteca

Come riporta LivornoToday, l'ambulanza era stata rubata e portata fino a Capoliveri, dove era stato visto sostare tutta la notte davanti al Mandela disco club prima di ripartire, una volta chiusa la discoteca e caricati alcuni giovani, per Porto Azzurro. Una scena peraltro ripresa da alcuni ragazzi e postata online da Elbareport dopo che la stessa Pubblica Assistenza Porto Azzurro - Odv aveva informato le testate locali e fatto denuncia per furto e danni.

Secondo quanto ricostruito, dunque, un giovane avrebbe prelevato il mezzo dalla piazza dopo la mezzanotte, trovando le chiavi nella cassetta elettrica chiusa a scatto e normalmente utilizzata dai volontari. Staccata la presa di alimentazione del mezzo, necessaria per ricaricare le attrezzature mediche, si è messo alla guida percorrendo, tra andata e ritorno, una quarantina di chilometri con sosta prolungata al Mandel Bar di Capoliveri fino alla chiusura del locale, ovvero oltre le 4.

Quindi la ripartenza alla volta di Porto Azzurro, non più in solitario ma caricando a bordo alcuni giovani presumibilmente amici. Un episodio increscioso e potenzialmente ancor ben più dannoso per la collettività sul quale adesso indagano i carabinieri di Porto Azzurro che cercheranno di fare luce su quanto accaduto grazie anche all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza della zona e dei video girati e poi postati sui social da alcuni testimoni.

Continua a leggere le ultime notizie su Today.it