Rubano un'ambulanza, sfondano la vetrina e rapinano una pizzeria

Rubano un'ambulanza e la usano per sfondare l'ingresso di una pizzeria. Una volta nel locale i ladri portano via i soldi dalla cassa ma anche la merce conservata nei frigoriferi, un'affettatrice e una macchina per il caffè espresso. È successo la notte di Capodanno a Napoli.

(Video pubblicato su Facebook da Fancesco Emilio Borrelli)

"Siamo stanchi di dover difendere quotidianamente le nostre attività dai delinquenti. Viale Colli Aminei è sotto attacco continuo, chiediamo una presenza concreta e fattiva delle forze dell’ordine a tutela delle persone oneste che abitano e lavorano in un’area densamente popolata e viva, ma bersagliata dalla malavita. Le Istituzioni non restino sorde al grido di aiuto dei cittadini", dice Daniele, titolare della pizzeria.





"In questo caso siamo di fronte a un doppio danno, un’ambulanza rubata e danneggiata sottratta al servizio sanitario e un imprenditore che dovrà rimboccarsi le maniche e recuperare un danno di svariate migliaia di euro", interviene Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra. "I delinquenti a Capodanno sono particolarmente attivi - prosegue - il frastuono è un ottimo alleato per mettere a segno i loro colpi. A Brusciano, infatti, la saracinesca di un panificio è stata forzata da un ladro che, una volta entrato, ha portato via i pochi soldi in cassa e non contento ha anche tentato di forzare la cassaforte di un distributore automatico. I cittadini chiedono aiuto, non possono farcela da soli contro una criminalità sempre più spregiudicata e violenta. Bisogna fare fronte comune contro il dilagare dei malintenzionati, un esercito numericamente in forte crescita".