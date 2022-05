L'uomo scomparso è stato trovato morto sotto un viadotto

È stato rinvenuto senza vita Amedeo La Rosa, 44 anni, scomparso da venerdì scorso a Sciacca, in provincia di Agrigento. Il corpo è stato ritrovato domenica pomeriggio in via Cansalamone, nella parte sottostante un viadotto che collega il centro abitato con la contrada Perriera. La procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d'indagine.

Trovato morto Amedeo La Rosa, scomparso a Sciacca

Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. Il fratello di Amedeo La Rosa, proprio domenica mattina aveva pubblicato un appello su Facebook rivolto a chi potesse aver visto il 44enne. Qualche ora dopo la scoperta del cadavere.