Amelie morta a 22 anni dopo un volo dallo scooter: nei guai l'amico che guidava

Ci sarebbe una manovra azzardata all'origine dell'incidente costato la vita ad Amelie Resch, la ventiduenne morta in un incidente stradale avvenuto a settembre a San Felice del Benaco, sulla sponda lombarda del lago di Garda. Amelie era su uno scooter finito contro un suv. Al volante non c'era lei, ma un amico per il quale si ipotizza l'omicidio stradale aggravato.

Il giorno dell'incidente, i due ragazzi viaggiavano su uno scooter Malaguti. Il mezzo è finito contro un suv. L'impatto frontale è stato violentissimo e la ragazza è stata sbalzata in avanti per alcuni metri. Al volante dell'auto c'era un turista tedesco, medico, che le ha prestato i primi soccorsi. La giovane è stata portata in elisoccorso all'ospedale Civile di Brescia, dove è morta due giorni dopo. Ferito anche l'amico di Amelie: un 32enne. Come riporta TrentoToday, proprio una manovra azzardata del 32enne avrebbe causato lo schianto. Si ipotizza una violazione del codice della strada che avrebbe portato allo scontro tra i due mezzi.

Continua a leggere su Today.it...