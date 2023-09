Sbalzata dallo scooter dopo lo scontro col suv: Amelie muore a 22 anni

Non ce l'ha fatta Amelie Resch, la ragazza di 22 anni di Bressanone coinvolta nel drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 16 settembre a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia. La giovane altoatesina lavorava come stagionale in un locale di San Felice; è deceduta all'ospedale Civile nella giornata di ieri, lunedì 18 settembre, a circa 36 ore dall'incidente.

L'incidente in scooter: morta Amelie Resch

Intorno alle 18:30 di sabato, lungo via Martiri della Patria, la giovane passeggera dello scooter Malaguti (alla guida c'era un 32enne kosovaro, residente a Vipiteno) era stata disarcionata dalla sella ed era caduta sull'asfalto diversi metri più avanti, perdendo i sensi dopo lo schianto frontale con un suv. Al volante dell'auto c'era un turista tedesco che le ha prestato i primi soccorsi, essendo inoltre medico di professione.

I sanitari giunti sul posto l’avevano poi trasportata in elicottero al Civile di Brescia, dove è rimasta per due giorni in stato di coma prima di morire nella giornata di ieri, lunedì 18 settembre. Il 32enne è ancora ricoverato in codice rosso. La ricostruzione della dinamica è stata affidata alla Polizia Stradale di Salò. Stando ai primi rilievi effettuati, sembra che il frontale sia stato causato dal motociclo, che avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia. Il giovane alla guida dello scooter è ora indagato per omicidio stradale.

