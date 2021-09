Il Covid uccide un ragazzo di soli 31 anni

E' stato stroncato dal Covid a soli 31 anni. Amerigo Esposito, di San Valentino Torio, in provincia di Salerno, era ricoverato dallo scorso week end presso il reparto Covid dell'ospedale 'Mauro Scarlato' di Scafati. Non era ancora vaccinato, anche se soggetto a rischio per la sua obesità. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma purtroppo con il trascorrere dei giorni le sue condizioni di salute si sono aggravate a causa del virus.

Esposito era titolare di due concessionarie d'auto (una a San Marzano sul Sarno, l'altra a Salerno). Lascia la moglie ed il figlio di soli due anni. "Il nostro caro concittadino ha lottato contro il covid presso l' ospedale Scarlato di Scafati ma non è riuscito a vincere la sua battaglia" si legge in una nota firmata dal sindaco di San Valentino Torio. "Affranti dal dolore preghiamo, insieme alla comunità tutta, per la sua anima affinche' riposi in pace".