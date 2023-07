Preleva i soldi dal bancomat dell'amica che la ospita: "Alla spesa ci penso io, voglio ringraziarti"

"Non preoccuparti, alla spesa ci penso io". Peccato che per saldare il conto usasse la carta di pagamento dell'amica che la stava ospitando a casa. Per i fatti una donna è stata condannata a sei mesi di reclusione dalla Corte d'Appello di Perugia che ha riformato la sentenza di assoluzione emessa dal giudice di primo grado. Quest'ultimo, come riferisce PerugiaToday, aveva infatti assolto la donna riconoscendo "la causa di non punibilità” per la particolare tenuità del fatto.

Secondo i giudici d'appello, "profittando del rapporto di amicizia e di ospitalità che la legava alla persona offesa", la donna avrebbe utilizzato in più occasioni la carta di pagamento dell'amica "per effettuare prelievi di varie somme di danaro". Vista la "la reiterazione della condotta", ripetuta "in più occasioni nell'arco di due settimane", e le modalità "particolarmente subdole" con cui ha agito l'imputata, i magistrati hanno escluso la tenuità del fatto ribaltando dunque la sentenza di primo grado.