Amiche no vax uccise dal Covid a pochi giorni l'una dall'altra

Sono morte, uccise dal Covid-19, a pochi giorni l'una dall'altra nel reparto di terapia intensiva del Cotugno. Erano due amiche di Castellammare di Stabia e Napoli, conviventi e convinte no vax. F. aveva 71 anni, si era ammalata e C. (54) l'aveva curata inizialmente in casa. Poi il ricovero ed il decesso lo scorso 22 novembre. C. si è ammalata successivamente.

A raccontare la loro vicenda sono stati gli amici, che si appellano a chi ancora non si è vaccinato perché lo faccia. Al Cotugno, dove entrambe hanno perso la vita, ci sono sei reparti dedicati ai ricoverati Covid e la quasi totalità (un centinaio) sono persone non vaccinate.