L'appello per Amira, 14enne scomparsa da giorni: "Ti prego, torna a casa"

Dal 9 giugno scorso non si hanno più notizie di Amira Tortora, una ragazza di 14 anni che vive a Treviglio, in provincia di Bergamo, insieme alla madre, alla nonna e a tre fratelli. Dopo aver passato la notte da un'amica nel vicino paese di Calvenzano, sarebbe dovuto rientrare a casa. Ma così non è stato, e da una settimana è scomparsa nel nulla.

Anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" si è occupata del caso di Amira, dando voce all'appello disperato dei familiari della 14enne: "Ti prego, torna a casa". La giovane è alta circa 1 metro e 55, capelli castani e occhi neri: la famiglia ha diffuso una sua fotografia nella speranza che qualcuno la veda e allerti le forze dell'ordine. Avrebbe con sé il cellulare, anche se non risponde a chiamate o messaggi, ma non i documenti.

La madre sabato scorso ha denunciato la sua scomparsa. Indagano i carabinieri, che ipotizzano l'allontanamento volontario. La ragazza si era già allontanata di casa alla fine di maggio: era stata ritrovata in zona Verona. Ora potrebbe essere ovunque. I familiari sono molto preoccupati, la madre è disperata: “Ti prego, torna a casa”.