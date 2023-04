Ammazzato di botte: muore un ragazzo di 28 anni

Terribile delitto nel pavese. Un ragazzo di 28 anni è stato ucciso la scorsa notte a Vigevano, in provincia di Pavia, in una zona vicina al centro della città. La vittima avrebbe subito violente percosse che gli hanno causato la morte a causa di quella che, secondo i primi riscontri degli agenti del commissariato di Vigevano, è stata una lite consumata in ambito familiare. Il litigio, sulle cui cause sono ancora in corso degli accertamenti, sarebbe avvenuto tra la vittima e il fratello della sua fidanzata, già sottoposto a fermo. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi sulla vicenda.