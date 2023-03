Amministratore condominiale non paga le bollette e fugge con un milione di euro

Un bottino da un milione di euro. Con questa somma è fuggito un amministratore condominiale di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, facendo perdere le tracce di sé, dopo aver truffato seimila persone.

La somma è l'ammontare del versamento delle bollette condominiali di seimila condomini. Che si sono ritrovati in una maxi assemblea in piazza per decidere il da farsi. Nella loro battaglia si sono uniti anche il sindaco Federico Riboldi e Confconsumatori Aps, pronta ad assistere i cittadini danneggiati. Da questa iniziativa è nato il Comitato "Condòmini coinvolti nel crack Ginepro", mentre sui social si favoleggia sulla sorte dell'amministratore in fuga. "È in Brasile con tutta la famiglia", "È in Kenya", "Ha venduto villa e maneggio per un milione di euro", si legge su alcuni post virali sul web.

I condomini truffati devono colmare un maxi buco economico. Secondo quanto riporta La Stampa, sarebbe sparito dalle casse condominiali circa un milione di euro: 285mila euro per acqua, 581mila per gas e 90mila per teleriscaldamento. E dal computo mancano ancora le fatture di gennaio e febbraio. "Il problema degli insoluti era abbastanza generale, soprattutto per il gas. Per l’acqua, invece, a giugno 2022 la situazione era sotto controllo ma a settembre i primi condomini risultati morosi ricevettero le lettere per le procedure di recupero crediti. A dicembre, gli insoluti erano di 130mila euro, - hanno spiegato i raggirati a La Stampa. - Siamo parti lese, vittime di chi ha mascherato le sue manchevolezze accendendo fidi in banca".

I truffati vogliono ottenere giustizia. La vicenda è approdata in commissione consiliare Controllo e garanzia. Ma non è mancata la replica della difesa dell'amministratore, il quale prima ha dichiarato che "le banche ci hanno tolto i fidi", e poi aveva parlato "del Covid contratto da suo figlio per ben due volte con pesanti ricadute sulla salute". Ma dell'amministratore condominiale, per ora, non c'è traccia.