Ammoniaca spruzzata in faccia: coppia aggredita e derubata così

Un uomo di 26 anni, cittadino gambiano senza fissa dimora e con precedenti, è stato denunciato nella notte a Milano con l'accusa di rapina impropria dopo aver aggredito due fidanzati spruzzando contro di loro dell'ammoniaca. Tutto per un paio di occhiali.

Come riporta MilanoToday, il blitz del 26enne è andato in scena tra via Pisani e via Boscovich, dove le due vittime - un 24enne e una 23enne - sono state soccorse dai carabinieri. I militari hanno accertato che il ladro aveva strappato al giovane degli occhiali da 30 euro e aveva poi spruzzato contro i due un liquido, verosimilmente ammoniaca, per guadagnarsi la fuga. La sua corsa, però, è durata poco perché è stato rintracciato ancora in zona stazione e denunciato. I due fidanzati, turisti spagnoli, sono invece finito al pronto soccorso del Fatebenefratelli in codice verde.

Nello stesso ospedale è finito anche un 34enne marocchino che poco prima aveva discusso con un 30enne senegalese in piazza Duca d'Aosta. A porre fine alla rissa sono stati i carabinieri impegnati nei servizi in Centrale: lui è stato ricoverato per una ferita al capo, mentre il "rivale" è stato segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso di 3,3 grammi di hashish e mezzo grammo di cocaina, che aveva cercato di buttare nel bagno di un fast food dopo l'arrivo dei militari.

È finito in manette, invece, un 21enne marocchino, bloccato dagli uomini dell'Arma subito dopo aver scippato a un 29enne italiano una collanina in oro da mille euro. Il suo raid è avvenuto in via Tocqueville, una delle zone più calde della movida cittadina.

